Manifestação no Rio tem ao menos 6 detidos

Pelo menos seis pessoas, sendo dois adolescentes, foram detidos por volta das 17 horas desta sexta-feira, 20, durante uma manifestação promovida nas imediações da Igreja da Candelária, no centro do Rio, para celebrar um ano do protesto que culminou com a redução do preço das passagens de ônibus e a série de atos que se espalharam pelo País.

Os dois adolescentes apreendidos portavam máscaras e teriam sido apreendidos por conta disso. A polícia não revelou o motivo da prisão das outras quatro pessoas. Uma delas seria um ativista que filma os protestos. O ato, que reivindica melhorias nas áreas de saúde, educação e transporte, reúne cerca de 200 pessoas e é acompanhado por dezenas de policiais militares. Um trecho da avenida Presidente Vargas e outro da Rio Branco estão interditados.