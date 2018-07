Manifestação no rio termina com pelo menos 45 presos A manifestação promovida nesta terça-feira, 15, por professores grevistas no centro do Rio terminou, mais uma vez, em pancadaria, depredações e incêndios. Policiais militares e mascarados entraram em confronto na Avenida Rio Branco, centro do Rio, depois que o ato convocado pelos docentes já havia se dispersado na Cinelândia. Pelo menos 45 pessoas foram presas, das quais cinco alegavam ter menos de 18 anos de idade.