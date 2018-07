Manifestação no Rio termina em confronto As imediações do Palácio Guanabara, sede do governo estadual do Rio de Janeiro, viraram praça de guerra na noite desta quinta-feira, 11, por conta do enfrentamento entre a Polícia Militar e manifestantes. Os confrontos começaram por volta das 20 horas, quando ativistas lançaram rojões em direção ao palácio, e policiais do Batalhão de Choque revidaram com bombas de efeito moral, gás de pimenta e balas de borracha. Por volta das 23 horas, a situação se acalmou.