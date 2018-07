Manifestação pede transporte melhor na zona sul de SP Cerca de 300 moradores da região da Estrada do M''Boi Mirim, na zona sul de São Paulo, realizam na manhã de hoje uma passeata pela via, reivindicando melhorias no transporte público na região. O grupo, que às 8 horas estava posicionado junto ao Terminal Jardim Ângela, vai se juntar a outros cerca de 60 moradores que caminhavam pela Avenida Dos Funcionários Públicos, de acordo com a Polícia Militar.