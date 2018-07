Manifestação reúne 300 policiais no centro de Santos Cerca de 300 policiais civis realizaram hoje uma manifestação em frente à Praça Mauá, no centro de Santos, no litoral sul de São Paulo. Com gritos de "fora Marzagão", em referência ao secretário estadual de Segurança, os manifestantes apoiaram o discurso dos líderes da greve, comandados pelo presidente do Sindicato da Polícia Civil na Baixada Santista, Décio Couto Florêncio. Os deputados estaduais Major Olímpio (PV) e Luciano Batista (PSB) discursaram em apelo aos grevistas. Policial militar, o major Olímpio fez duras críticas ao secretário de segurança e ao governador de São Paulo José Serra (PSDB), ilustrado em sua camiseta como o maior inimigo da polícia. Os manifestantes utilizam rojões e um carro de som e, ainda, seguiram em passeata para a Praça José Bonifácio, onde encerram o protesto. Nenhum incidente foi registrado.