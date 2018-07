O destino do protesto será o Centro da Cidade, próximo ao prédio da Prefeitura, onde os manifestantes vão exigir soluções habitacionais dos governos municipal e estadual para as ocupações em São Paulo. Eles querem que a Justiça pare de emitir ordens de reintegração de posse sem as medidas adequadas para a realocação das famílias que moram nas comunidades atingidas.