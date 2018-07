Manifestação reúne cerca de 400 skatistas na Paulista Cerca de 400 skatistas, entre amadores e profissionais, estão reunidos na manhã deste domingo, 19, na região da Avenida Paulista, em São Paulo. Os manifestantes defendem a prática do esporte na Praça Roosevelt, no centro da cidade, que está em reconstrução. Os organizadores querem reunir 5 mil pessoas em uma volta de skate até a região central, passando pelo Vale do Anhangabaú. Segundo a Polícia Militar, a manifestação é pacífica.