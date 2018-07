Manifestações bloqueiam pelo menos 35 rodovias As manifestações em torno do Dia Nacional de Luta, convocadas pelas centrais sindicais nesta quinta-feira, 11, já atingiam, por volta das 10h30, pelo menos 11 Estados do País. Os maiores problemas foram causados pelos bloqueios realizados em cerca de 35 rodovias federais e estaduais. Uma das principais do País, a Presidente Dutra, que faz a ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro, ficou bloqueada boa parte da manhã, nos dois sentidos, na altura da cidade de São José dos Campos (SP). A estrada já foi liberada neste ponto, mas outra interdição pode ocorrer até o final da manhã, na região de Guarulhos, onde os protestos de funcionários de indústrias da região já bloqueia quatro faixas da pista Marginal da Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, na altura do km 124. Os Estados mais afetados pelos protestos, até o momento, são Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco e Bahia.