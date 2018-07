Manifestações começaram e pelo menos 14 foram detidos

Os protestos, no entanto, já começaram. Ontem, 14 pessoas foram detidas, na maioria membros do Greenpeace. Nove manifestantes do grupo penduraram uma faixa de 25 metros numa ponte no centro da cidade com os dizeres "Perigo. Destruição do clima à vista". Outros cinco ativistas foram presos ao tentarem fazer a mesma coisa em outra ponte da cidade.

A polícia de Pittsburgh diz que 65 agências estão envolvidas na segurança da cúpula, mas não detalhou quantos policiais e soldados estarão nas ruas.

Para a população local, a maior preocupação é com os protestos violentos e com a perturbação do tráfego e das atividades comerciais. Muitos deles protegeram suas janelas e portas de vidro com tapumes de madeira com medo das manifestações. Nick Buffone, de 56 anos, dono do Mama Pina"s, disse que não sabe se poderá ir ao centro para abrir o restaurante durante a cúpula.

Em abril, houve protestos violentos contra a cúpula do G-20 em Londres, quando milhares de pessoas saíram às ruas.

Apesar disso, parte dos 313 mil habitantes da cidade parece mais preocupada com o jogo do fim de semana do time local de futebol americano, o consagrado Pittsburgh Steelers, contra o Cincinnati Bengals.