Manifestações fecham acesso ao Porto de Santos Os principais acessos ao Polo Industrial de Cubatão e ao Porto de Santos foram bloqueados por volta das 5 horas desta quinta-feira, 11, no Dia Nacional de Lutas, organizado por centrais sindicais. Os bloqueios ocorrem na entrada da cidade, na Avenida Martins Fontes, altura do Cemitério do Saboó, prejudicando a movimentação de veículos que se dirigem à Via Anchieta. Os trabalhadores só acessam as 22 indústrias que integram o parque industrial de Cubatão a pé.