Manifestações no Rio deixam 46 presos As manifestações ocorridas na quinta-feira, 11, no Rio de Janeiro terminaram com 46 presos, sendo 9 autuados em flagrante, segundo nota divulgada na manhã desta sexta-feira, 12, pela Polícia Militar. No principal ato do dia, organizado pelas centrais sindicais no Centro do Rio e que contou com 10 mil manifestantes, a PM empregou 150 policiais para garantir a segurança durante o protesto.