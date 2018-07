Manifestações ocorrem pacificamente em São Paulo Aproximadamente 250 manifestantes chegaram agora há pouco ao Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, em protesto contra a violência urbana. De acordo com a Polícia Militar, a passeata é pacífica. Os manifestantes, que se concentraram no Parque do Povo, atravessaram o Túnel Sebastião Camargo e a Avenida Santo Amaro, na zona sul de São Paulo.