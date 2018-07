Manifestações são pacíficas e legítimas, diz Dilma

BRASÍLIA - A presidente Dilma Rousseff considera que as "manifestações pacíficas são legítimas e próprias da democracia". A afirmação de Dilma foi transmitida nesta segunda-feira, 17, pela chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Helena Chagas, segundo a qual a presidente ainda afirmou que é "próprio dos jovens se manifestarem".

De acordo com Helena, Dilma trata as manifestações como "coisas da democracia". "Ela está encarando isso como uma questão normal da democracia", disse. Perguntada sobre as vaias que a presidente recebeu no sábado, 15, durante a abertura da Copa das Confederações, a ministra respondeu: "Isso não tem relevância".

Dilma esteve reunida nesta segunda-feira com o ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardozo, que fez um relato a ela sobre os protestos que ocorrem em todo o País.