Manifestantes acampam em frente à Prefeitura de SP Cerca de 150 pessoas acampam em frente à sede da Prefeitura de São Paulo desde a madrugada desta segunda-feira, 15. De acordo com a Polícia Militar, manifestantes do Movimento Moradia Casa Dez chegaram ao Viaduto do Chá por volta da 0h30 e montaram barracas no local. Até o início desta manhã, o grupo permanecia acampado.