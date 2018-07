Manifestantes acampam em frente à sede do governo de SP Manifestantes continuam acampados em frente ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 05. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 30 pessoas estão no local desde a noite de sexta-feira, 02. O grupo protesta contra o governador do Estado, Geraldo Alckmin (PSDB), e pede esclarecimentos sobre a suposta formação de cartel nas licitações do Metrô e da Companhia Paulista de Trens (CPTM).