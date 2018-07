Manifestantes ainda resistem em deixar Câmara carioca A ocupação da Câmara Municipal do Rio entra nesta segunda-feira, 12, no quarto dia com 13 manifestantes. Eles prometem resistir e pressionar os vereadores na reunião convocada para hoje pelo presidente da Casa, Jorge Felippe, para discutir as reivindicações do grupo. Os ativistas pedem que a presidência e a relatoria da recém-criada Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a concessão de linhas de ônibus não fiquem com vereadores da base do prefeito Eduardo Paes (PMDB).