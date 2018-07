Manifestantes assam carne em buraco de rodovia no RS Um grupo formado por políticos, empresários e moradores de Lagoa Vermelha e Sananduva montou churrasqueiras e assou carne dentro dos buracos da RS-126, na divisa dos dois municípios do norte do Rio Grande do Sul, hoje, para protestar contra as condições da rodovia. O tráfego ficou interrompido das 10 horas às 14 horas.