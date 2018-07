Manifestantes atacam carro do embaixador americano em Pequim

Um vídeo gravado por um artista chinês capturou o exato momento em que o carro do embaixador americano na China é cercado por manifestantes quando deixava a sede da missão dos Estados Unidos em Pequim.

Os manifestantes gritavam palavras de ordem contra Washington e jogavam pequenos objetos em direção ao veículo. A polícia teve de intervir para garantir a segurança do embaixador, mas ninguém ficou ferido.

Autoridades americanas disseram ter registrado uma reclamação oficial junto ao governo chinês, que prometeu abrir uma investigação.

O incidente ocorreu em meio a uma onda de protestos na China contra o Japão, por causa da disputa pelas ilhas conhecidas como Senkaku ou Diaoyu.

Os Estados Unidos, um aliado histórico do Japão, decidiram permanecer neutros em relação à troca de farpas sobre as ilhas no Mar da China Oriental, agravando a fúria dos manifestantes chineses.