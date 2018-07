Manifestantes bloqueiam 4 trechos de rodovias do RS Manifestantes ligados a diferentes causas bloquearam nesta segunda-feira pelo menos quatro trechos de rodovias no Rio Grande do Sul. Em Três Cachoeiras, a pista da Rodovia BR-101, que segue do Estado para Santa Catarina, foi trancada por cerca de 30 caminhoneiros por volta das 16 horas. O sentido inverso permaneceu liberado. Outros 80 transportadores também interromperam o tráfego pela BR-392, nos dois sentidos, entre 14 e 16 horas, em Santa Maria. Os dois grupos participaram de uma mobilização nacional pela redução de impostos sobre o óleo diesel e investimentos em infraestrutura e segurança nas estradas.