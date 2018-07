Manifestantes bloqueiam acesso à sede do governo ucraniano

Após um chamado da oposição por uma greve nacional contra a medida do presidente Viktor Yanukovich, que afastou-se da Europa para aproximar-se da Rússia, manifestantes bloquearam a principal via de acesso ao prédio do governo com lixeiras, contêineres de metal e até jarros de flores.

"Os funcionários não podem entrar no prédio. As negociações estão em andamento com os manifestantes para autorizar a entradas dos funcionários", disse um porta-voz do primeiro-ministro Mykola Azarov. Ele acrescentou que Azarov ainda não tinha ido trabalhar.

Os manifestantes concentraram os esforços no prédio do governo após uma manifestação com cerca de 350 mil pessoas, domingo, na capital Kiev, em que houve violência entre a polícia e manifestantes.

Yanukovich, que tem viagem à China marcada para terça-feira, ainda não se pronunciou.

Líderes da oposição cobram a renúncia do presidente devido à decisão de Yanukovich de abandonar um acordo comercial com a União Europeia, mesmo após anos de negociações cuidadosas. Ele decidiu voltar-se para a Rússia, antiga líder da Ucrânia na União Soviética.