O protesto pela redução das tarifas de transporte público nas cidades da Baixada Santista começou por volta das 7h e provoca 2 km de lentidão na Cônego. Na rodovia Anchieta, o protesto provoca engarrafamento do km 43 ao km 60, sentido litoral. A interdição dos manifestantes também provoca filas na rodovia Padre Manoel da Nóbrega. O congestionamento é do km 272 ao 270, no sentido Guarujá.