Manifestantes bloqueiam ferrovia em Minas Manifestantes ocupam desde o início da manhã o trecho de uma linha férrea no bairro São Geraldo, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Por conta do protesto, um trem com passageiros que faz o trajeto entre Vitória (ES) e Minas está parado. A Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), que administra a linha, informou que se pronunciará por meio de nota, a ser emitida até o fim do dia. Segundo a Rádio CBN, cerca de 300 pessoas ocupam a linha e o motivo do protesto seria a ocorrência de acidentes no trecho e abalos provocados nas estruturas dos imóveis situados perto dos trilhos.