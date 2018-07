Manifestantes bloqueiam Paulista na altura do Masp Manifestantes do grupo Black Bloc bloqueiam todas as faixas da avenida Paulista, na altura do Masp, nesta sexta-feira, 02. Com faixas, eles pedem a saída do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB). Agentes de trânsito estão no local orientando os motoristas.