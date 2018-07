Manifestantes bloqueiam Rio-Santos em São Sebastião Manifestantes novamente bloquearam a Rodovia Rio-Santos, no trecho urbano de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, durante protesto que reivindicou diversas melhorias no município e o fim da corrupção, nesta quarta-feira, 26 à noite. O trânsito ficou parado durante uma hora e deixou motoristas irritados.