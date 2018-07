Manifestantes bloqueiam rodovia em Minas Gerais Manifestantes fecharam, na manhã desta segunda-feira, 17, a rodovia BR-040 em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte (MG). Às 6 horas, um grupo de cerca de 100 manifestantes ateou fogo em pneus e entulho na altura do quilômetro 516, no bairro Liberdade, bloqueando totalmente a pista, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. O grupo reivindica a melhoria do transporte público da cidade, nas informações da PRF.