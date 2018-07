Manifestantes bloqueiam rodovia em Pernambuco

Por causa das condições da via, eles são obrigados a trafegar com velocidade reduzida. Segundo a tentente Wedja Costa, da Polícia Militar (PM), algumas pessoas chegaram a ser demitidas por causa dos atrasos.

A rodovia ficou interditada durante toda a manhã e o protesto só terminou por volta das 13 horas, com a chegada do diretor interino do Departamento de Estradas e Rodagem (DER-PE). Segundo a assessoria de imprensa do DER, as obras de conservação e recuperação do trecho tinham início previsto para o dia 9 de maio, mas a negociação com as lideranças resultou em uma nova data. Hoje foi deslocada uma frente de trabalho para tapar emergencialmente três buracos e as obras começarão amanhã.