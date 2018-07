Manifestantes bloqueiam rodovia em Ribeirão Grande-SP Cerca de 150 manifestantes bloquearam nesta terça-feira a Rodovia João Pereira dos Santos Filho (SP-181), em Ribeirão Grande, no sudoeste de São Paulo. O grupo, composto de moradores da cidade, reivindica melhorias na estrada, única ligação asfaltada com a SP-250 e Capão Bonito (SP). O protesto começou às 13h30, no quilômetro 10 da rodovia. Os manifestantes reclamam da falta de sinalização e de acostamentos. Eles usaram paus para fechar a estrada.