Manifestantes bloqueiam rodovia em Tatuí-SP

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) negociou a liberação da pista. Bombeiros apagaram o fogo. De acordo com os manifestantes, um morador do bairro foi espancado por guardas municipais durante uma abordagem. A agressão teria acontecido na noite de quinta-feira, 31. Eles acusam integrantes da Guarda Civil Municipal (GCM) de agir com truculência. A GCM de Tatuí negou as agressões e afirmou que o rapaz foi detido por ter sido flagrado vendendo drogas. Ele foi levado ao Distrito Policial e autuado por tráfico. Ainda segundo a GCM, o suspeito já ficou internado por roubo e tráfico de drogas, e tem outras passagens pela polícia pelos mesmos crimes.