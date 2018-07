Manifestantes bloqueiam rodovia na Bahia após acidente

A estrada é a principal rota turística do Estado, ligando Salvador a Sergipe pelo litoral. Imbassaí fica entre dois dos principais destinos da região, Praia do Forte e Costa do Sauipe.

Colocando fogo em pneus e restos de vegetação, os manifestantes interromperam o trânsito nos dois sentidos, para pedir obras que aumentem a segurança no local, como redutores de velocidade e mais sinalização. As barreiras causaram congestionamentos de 20 quilômetros na região.

Após mais de duas horas de negociações, agentes da Polícia Rodoviária Estadual conseguiram liberar as pistas, no início da tarde.