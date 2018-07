Manifestantes bloqueiam rodovias no Maranhão Três protestos tomam as ruas de São Luís (MA) nesta quinta-feira, 27, em três pontos diferentes. Os manifestantes estão bloqueando duas rodovias: a BR-135, única ligação da cidade, que é uma ilha, e o continente, e a MA-203, no município de Raposa, na região metropolitana de São Luís. Também há protesto em ruas dos Vinhais, um bairro de classe média. Apesar dos bloqueios, a situação é pacífica e a Polícia Miliar e a Polícia Rodoviária Federal estão apenas acompanhando o manifesto.