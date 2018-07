Manifestantes bloqueiam trecho da BR-101 em Sergipe Cerca de 100 manifestantes interditaram, no começo da manhã de hoje um trecho da Rodovia BR-101, no povoado Tabocas, no município de Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe. Eles protestavam contra a construção de um aterro sanitário no local, segundo a Polícia Rodoviária Federal.