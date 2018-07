Na região central, o clima ainda é tenso. Um grupo pichou as paredes da Prefeitura, quebrou vidraças e rasgou as bandeiras do Estado e da cidade. Boa parte era de Black Blocs, punks com roupas pretas e rostos cobertos por máscaras e lenços.

Trata-se do sexto protesto organizado pelo Movimento Passe Livre na capital paulista contra o aumento da passagem de ônibus, que subiu de R$ 3,00 para R$ 3,20 no começo do mês.