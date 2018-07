Manifestantes chegam à sede da Prefeitura de SP Parte dos manifestantes que se reuniram na Praça da Sé por volta das 17h desta terça-feira, no sexto protesto contra o aumento das tarifas de ônibus, se deslocou para a Prefeitura de São Paulo, no Vale do Anhangabaú. Um grande grupo ainda permanece na Sé. A manifestação é pacífica.