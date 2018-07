Manifestantes constroem iglus para 'Ocupem Davos'

Quando estiver pronto, o Acampamento Iglu incluirá duas tendas aquecidas e uma cozinha externa ao lado das casas de gelo, que acomodam aproximadamente 50 pessoas sob temperaturas abaixo de zero, disse um ativista.

Davos, que reúne políticos, banqueiros importantes e líderes empresariais, tornou-se um sinônimo para a globalização.

O movimento "Ocupem Wall Street" veio à cena no ano passado cobrando maior atenção à desigualdade de renda e atacando a ambição dos ricos e poderosos. Protestos que imitaram o movimento inicial em Nova York espalharam-se por cidades dos EUA e ao redor do mundo.

Autoridades, porém, eliminaram muitos acampamentos e o movimento perdeu força durante o inverno do Hemisfério Norte.

"Foram as decisões de poucos que nos levaram para a crise dos anos recentes e agora as mesmas pessoas estão posando como a solução do problema", disse a repórteres o presidente da ala jovem do Partido Social Democrata Suíço, David Roth, no Acampamento Iglu, próximo à estação de trem de Davos.

"Esta é a solução errada, uma vez que é antidemocrática e cínica. Democracia não é apenas o caminho certo para os países árabes, mas também é urgentemente necessária no Ocidente".

Os defensores suíços do movimento convidaram ativistas do mundo inteiro para se unirem a eles no acampamento que foi organizado, com autorização, em um estacionamento fora do rígido cordão de segurança que circunda as redondezas da reunião do Fórum Econômico Mundial.

"Não deixe que eles decidam por você! Ocupe o Fórum Econômico Mundial", dizia uma faixa enrolada no primeiro iglu, que demorou cinco horas para ser construído.

De um palanque feito de blocos de gelo, Roth disse que eles planejavam construir vários outros iglus, em que dormem duas pessoas cada, duas tendas aquecidas e uma cozinha externa.

Ele disse que estava em contato com os organizadores do Fórum para promover o diálogo com os delegados na reunião.