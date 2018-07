Manifestantes contra Cabral e polícia de novo em atrito Manifestantes e policiais se enfrentam na noite desta quarta-feira, 14, na Rua Pinheiro Machado, nas proximidades do Palácio Guanabara. A confusão começou quando um policial do Batalhão de Choque tentava liberar a via para a passagem de uma van e os ativistas resistiram. O policial, então, lançou spray de pimenta na direção do grupo, que revidou com pedras.