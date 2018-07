Manifestantes criam site e postam relatos dos protestos Com o nome "O que não sai na TV", os manifestantes que protestam contra o aumento das tarifas em São Paulo criaram um site para divulgar relatos e depoimentos das pessoas que participaram das mobilizações realizadas até agora. Além de textos, a página no Tumblr traz fotos e vídeos que mostram as agressões de policias contra os manifestantes. Criado nessa quarta-feira, 12, o site conta com 44 postagens sobre os eventos ocorridos na capital paulista e também em outras cidades, como Goiânia e Rio de Janeiro.