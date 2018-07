Manifestantes criticam ato do PT marcado nesta quinta

Segundo os ativistas que apoiam o Passe Livre, o ato do PT, intitulado "Onda Vermelha" e divulgado pelo presidente nacional do partido, Rui Falcão, é uma provocação à manifestação do grupo. A passeata dos apoiadores de Dilma está marcada para as 16h na Avenida Angélica, a poucos metros de onde será a concentração do protesto do MPL, marcado para as 17h na Praça do Ciclista.

Os militantes do PT estão convocando todos nas redes sociais a irem para as ruas vestindo vermelho. Alguns manifestantes afirmam que o PT quer aproveitar a onda de protestos como se estes fossem a favor do partido. No página do sétimo ato do MPL criada no Facebook, eles pedem que as pessoas não vão de vermelho e levem cartazes contra a presidente.

Nas redes sociais, Rui Falcão afirmou: "O PT vai pra rua junto com os jovens! A luta do povo é a luta do PT!"

O MPL manteve o ato mesmo após a revogação do aumento das passagens, anunciada nessa quarta-feira, 19, pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB) e pelo prefeito Fernando Haddad (PT). De acordo com o movimento, o objetivo é comemorar a vitória popular e sair em solidariedade a outras cidades que ainda não conseguiram a redução das tarifas, além de apoiar pessoas que foram detidas durante as manifestações.

Para o ato desta quinta, mais de 180 mil pessoas confirmaram presença pelo Facebook até esta manhã.

Twitter

Pelo Twitter, leitores comemoraram a redução da tarifa, mas avisaram que os protestos continuam. "Eu vejo essa revogação do aumento da tarifa como incentivo pra continuar indo às ruas. É a confirmação que a voz do povo é ouvida", disse o usuário Lucas Thomé (@oversodoinverso). "O governo vai abaixar a tarifa de ônibus e os protestos continuam. Que orgulho de ver o meu Brasil lutando!", festejou Suellen Almeida (@tthelittles).