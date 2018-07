Manifestantes denunciarão agressões à corregedoria da PM Diante da repercussão da notícia de que iriam filmar e denunciar a ação de vândalos durante a próxima passeata contra o aumento de tarifas de ônibus, metrô e trem, integrantes do Movimento Passe Livre (MPL), do Juntos! e da Assembleia Nacional de Estudantes-Livre (Anel) afirmaram que o principal foco das denúncias é levar à corregedoria da PM a repressão policial e, principalmente, os oficiais infiltrados na manifestação. "Há policiais que querem criar tumulto e quebra-quebra para culpar o movimento. Faremos um protesto pacífico e essa continua sendo a nossa orientação", afirmou Maurício Costa Carvalho, do Juntos!.