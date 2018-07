Manifestantes derrubam estátua de Lênin em protesto na Ucrânia

O gesto de rejeição à histórica influência de Moscou sobre a Ucrânia veio depois de líderes da oposição terem anunciado a centenas de milhares de manifestantes na praça da Independência, em Kiev, para manter a pressão sobre Yanukovich e derrubar o governo.

Os manifestantes estão furiosos com a decisão do governo, do mês passado, de abandonar um pacto com a União Europeia em favor de uma cooperação econômica mais próxima de Moscou.

"Yanukovich, você é o próximo!", cantavam os manifestantes enquanto atingiam a golpes a estátua de Lênin, agora com a cabeça decepada, líder da revolução bolchevique de 1917.