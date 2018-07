Manifestantes desocupam ferrovia da Vale após liminar A Vale informou que os cerca de 300 manifestantes do Via Campesina desocuparam a ferrovia Vitória-Minas, na localidade de Baguari, em Governador Valadares, interior de Minas Gerais. Em nota, a mineradora informou que a Justiça Estadual da Comarca de Governador Valadares deferiu liminar contra os invasores, determinando a reintegração de posse da ferrovia. A invasão durou cerca de 10 horas e meia, o que prejudicou o transporte ferroviário de minério de ferro, de outras cargas e de mais de mil passageiros que utilizam o trem como meio de transporte. Segundo a empresa, mais de 30 composições, transportando em média 14 mil toneladas cada, deixaram de circular em razão do protesto.