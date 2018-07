Manifestantes do Passe Livre desocupam Câmara do Recife

Pedro Josephi, da FLTP - versão local do Movimento Passe Livre - avaliou a ocupação como positiva. Eles conseguiram o compromisso, do presidente da Câmara, Vicente André Gomes (PSB), da votação em plenário para decidir sobre a criação da CPI na próxima terça-feira, 13; uma audiência com o prefeito Geraldo Júlio (PSB); e a promessa de votação do projeto da lei do passe livre, em um prazo máximo de 45 dias.

A demora nas negociações ocorreu porque os manifestantes exigiam, inicialmente, que 13 vereadores assinassem o pedido de abertura da CPI, garantindo a instalação imediata da comissão. Diante do impasse, os ativistas cederam.

Eles entraram na Câmara para acompanhar uma plenária sobre transporte público, requerida pelo vereador Raul Jungmann (PPS), na tarde dessa quinta-feira, 8. Ao final da sessão, por volta das 17h30, foram colocadas faixas dos movimentos nas janelas do prédio, indicando a ocupação. "A ocupação foi uma estratégia que seguiu a tendência de movimentos em outros Estados brasileiros", afirmou Josephi. "Foi o estopim de uma luta antiga".

Parte dos manifestantes - muitos deles mascarados - foi impedida de entrar na Casa pela guarda municipal. Em reação, interditaram o trânsito ateando fogo a lixo e pneus na rua. A polícia militar usou balas de borracha para liberar o tráfego e duas pessoas foram presas, mas liberadas em seguida.