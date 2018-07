Manifestantes do Passe Livre protestam em Campinas Cerca de 100 manifestantes do Movimento Passe Livre e estudantes fecharam a avenida em frente a prefeitura de Campinas no início da noite desta sexta-feira, 30. O grupo saiu em passeata pelas ruas do Centro e agora está concentrado nas escadarias de prefeitura e na avenida. O movimento é pacífico até o momento.