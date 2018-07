Manifestantes e polícia entram em confronto no Rio O protesto realizado hoje à noite nas imediações da casa do governador Sérgio Cabral (PMDB), no Leblon (zona sul do Rio), causou um confronto entre policiais militares e manifestantes que continua até agora pelas ruas do bairro. A polícia usou bombas de gás e tiros com balas de borracha, e faltou luz em vias do bairro por onde os manifestantes seguiam.