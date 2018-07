Manifestantes em SP fecham avenida e depredam lojas em dia de jogo da Copa

A manifestação, convocada para celebrar um ano dos protestos contra o aumento das tarifas do transporte público em São Paulo, acontece no dia da realização do jogo Uruguai x Inglaterra pela segunda rodada da Copa do Mundo, na Arena Corinthians, localizada na zona leste de São Paulo.

Cerca de 1300 pessoas, de acordo com cálculos da Polícia Militar, seguiu da avenida Paulista em direção à Marginal Pinheiros, na zona oeste. Inicialmente, o protesto foi pacífico, mas quando o grupo chegou à avenida Rebouças, e depois à Marginal Pinheiros, manifestantes com os rostos cobertos depredaram duas agências bancárias e uma concessionária de automóveis de luxo.

A tropa de choque da Polícia Militar só chegou ao local depois que os manifestantes já haviam bloqueado completamente a Marginal Pinheiros, uma das principais vias de São Paulo, ateando fogo em objetos deixados na pista.

Depois que a tropa de choque chegou à Marginal, os manifestantes se dispersaram pelas ruas próximas ao local. Imagens da TV mostraram os manifestantes retirando bandeiras do Brasil de carros estacionados nas ruas e tentando destruir bicicletas localizadas em estações de aluguel para a população.

Na primeira parte do ato, apenas uma minoria dos manifestantes gritaram palavras de ordem contra a Copa do Mundo. "Este protesto não é contra a Copa, mas é uma comemoração do que ocorreu um ano atrás", disse Ana, que não quis divulgar o nome completo, antes do protesto tomar proporções violentas.

(Por Asher Levine e Tiago Pariz; Edição de Raquel Stenzel)