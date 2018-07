Manifestantes em SP seguirão por três vias diferentes

Segundo a Polícia Militar, o ato reúne cerca de 30 mil pessoas. Como se esperava, trata-se da maior desde o início da onda de protestos pela redução da tarifa de ônibus, no dia 6.

No ato desta segunda-feira, 17, os manifestantes não levantam bandeiras de partidos, como do Psol, PCdoB, PSTU, que apareceram nos demais protestos, e gritavam: "O povo, unido, governa sem partido".

Integrantes do MPL estão distribuindo folhetos com instruções de segurança no caso de prisões por parte da PM ou da Polícia Civil. O informe relaciona os telefones para quem ligar no caso de detenção, recomenda não assinar nada sem a presença de um advogado, filmar o ato, gravar o nome dos policiais, ficar em silêncio na falta de um advogado e não discutir com os policiais. Informa ainda celulares de advogados voluntários que podem colaborar.

A Marginal Pinheiros está fechada no sentido Ceagesp. A CET recomenda aos motoristas que evitem circular pela região da Avenida Rebouças, Avenida Eusébio Matoso, Rua Teodoro Sampaio, Rua Cardeal Arcoverde, bem como pela Avenida Faria Lima e todo o seu entorno.