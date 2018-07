Manifestantes encerram ato na Marginal do Pinheiros

Como reflexo do bloqueio e por causa do excesso de veículos a Companhia de Engenharia e Tráfego registrava 5,6 quilômetros de lentidão no sentido Interlagos da marginal. Às 09h20, o congestionamento se estendia da Rodovia Castelo Branco até a Ponte da Cidade Universitária.

Os manifestantes saíram em passeata da zona sul de São Paulo às 05h. Por volta das 07h, os participantes do protesto bloquearam a Estrada do M''Boi Mirim, no sentido centro. Eles pretendiam seguir a pé até a sede da prefeitura, no Viaduto do Chá, mas terminaram o ato no meio do caminho.

Em página do Facebook, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) informa que o protesto é uma resposta às declarações do prefeito Fernando Haddad (PT) contrárias à ocupação conhecida como Nova Palestina. De acordo com a Polícia Militar, os manifestantes pedem que a prefeitura de São Paulo use o terreno onde fica o acampamento para a criação de moradias populares. Segundo o MTST, cerca de oito mil pessoas moram no local.