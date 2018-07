Manifestantes encerram protesto no Grajaú Os cerca de 150 manifestantes que protestavam por mais moradia na manhã desta segunda-feira, 09, encerraram o ato que bloqueava vias e impedia a saída de ônibus na zona sul de São Paulo. A manifestação, que começou por volta das 2h, impedia que os coletivos saíssem do estacionamento da Viação Cidade Dutra, mas o protesto não teve registros de violência de acordo com a Polícia Militar.