Manifestantes entram em confronto com a polícia em BH Manifestantes e policiais militares protagonizaram um princípio de confronto durante manifestação em Belo Horizonte. O protesto, que conta com cerca de 300 pessoas, segundo a Polícia Militar (PM), começou de forma pacífica no início da tarde, mas quando os manifestantes se aproximaram do relógio da Copa, na Praça da Liberdade, um grupo começou a atirar rojões em direção ao cerco policial montado em volta da estrutura. Os militares revidaram com bombas de efeito moral. Houve muita correria, mas até o meio da tarde não havia registro de prisões ou feridos.