Manifestantes fazem ato contra leilão do pré-sal Cerca de 200 manifestantes iniciaram às 17h50 deste quinta-feira, 17, uma passeata pelo centro do Rio. O ato foi organizado por funcionários da Petrobras, que protestam contra o primeiro leilão de poços do pré-sal, agendado para a próxima semana. Eles são apoiados por representantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). O grupo concentrou-se nas imediações da Igreja da Candelária e segue rumo à Cinelândia, onde pretende discursar em frente à Câmara. A Avenida Rio Branco teve duas faixas interditadas para a passagem dos manifestantes.