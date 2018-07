Manifestantes fazem ato contra mortes de 12 pessoas Cerca de cem manifestantes fazem nesta quarta-feira, 15, uma passeata em protesto por causa do assassinato de 12 pessoas na região do bairro Ouro Verde, em Campinas, no interior de São Paulo. O grupo saiu do Terminal de Ônibus Vida Nova, bairro onde cinco das vítimas foram mortas, e segue em direção ao Terminal Ouro Verde.